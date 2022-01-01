Бензема догнал Анри в списке лучших бомбардиров-французов в истории

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).
Теперь в активе форварда мадридцев 411 голов за карьеру в составе клубов и сборной.
Бензема догнал Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров-французов в истории.
- Бензема – 411 мячей в 843 играх.
- Анри – 411 голов в 917 матчах.
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