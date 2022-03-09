Мбаппе забил «Реалу» в третьем матче подряд

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ». На 39-й минуте счет открыл форвард гостей Килиан Мбаппе.

Он забил «Реалу» в третьем матче подряд.

Известно, что у Мбаппе есть договоренность о летнем переходе в «Реал».

Ранее сообщалось, что Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год.

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

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