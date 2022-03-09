«Рома» заинтересована в Далоте

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот интересен «Роме» и лично ее главному тренеру Жозе Моуринью. Игрок может вернуться в Италию.

В Серии А футболист ранее выступал за «Милан», которым был арендован.

22-летний португалец стоит 12 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у него 15 матчей.

И «Рома», и «Манчестер Юнайтед» идут вне зоны Лиги чемпионов.

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