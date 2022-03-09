Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?
2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

«Рома» заинтересована в Далоте

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот интересен «Роме» и лично ее главному тренеру Жозе Моуринью. Игрок может вернуться в Италию.

В Серии А футболист ранее выступал за «Милан», которым был арендован.

  • 22-летний португалец стоит 12 миллионов евро.
  • В сезоне АПЛ у него 15 матчей.
  • И «Рома», и «Манчестер Юнайтед» идут вне зоны Лиги чемпионов.

«Ювентус», «Интер», «Рома» – в гонке за полузащитника «Сассуоло» Фраттези

Серия А. «Рома» обыграла «Аталанту», Миранчук впервые за 1,5 года в Италии провел полный матч

Вратарь «Бенфики» Свилар близок к переходу в «Рому»

Источник: Calciomercato

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

09.03.2022 23:45
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11