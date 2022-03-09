Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

Зинченко – в основе «Манчестер Сити» на игру со «Спортингом»

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Спортингом».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Стоунз, Иган-Райли, Зинченко, Силва, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден, Стерлинг, Жезус.

Запасные: Карсон, Сликер, Мбете-Табю, Де Брeйне, Грилиш, Эрнандес, Макэйти, Делап, Эдози, Марез, Кайку.

«Спортинг»: Адан, Нету, Коатес, Инасиу, Рейс, Порро, Угарте, Сарабия, Табата, Слимани, Пулинью.

Запасные: Паулу, Виржиния, Феддаль, Винагре, Эсгаю, Вейга, Сантуш, Эссугу, Рибейру, Эдвардс.

  • Матч начнется в 23:00 по Москве.

Лига чемпионов. «Манчестер Сити» сыграл вничью со «Спортингом», но вышел в следующий раунд

«Манчестер Сити» – «Спортинг»: англичане не проигрывают дома в Лиге чемпионов 17 матчей подряд

Гвардиола: «Привлечем к матчу со «Спортингом» игроков из дубля»

Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

09.03.2022 22:37
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11