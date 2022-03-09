Зинченко – в основе «Манчестер Сити» на игру со «Спортингом»

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Спортингом».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Стоунз, Иган-Райли, Зинченко, Силва, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден, Стерлинг, Жезус.

Запасные: Карсон, Сликер, Мбете-Табю, Де Брeйне, Грилиш, Эрнандес, Макэйти, Делап, Эдози, Марез, Кайку.

«Спортинг»: Адан, Нету, Коатес, Инасиу, Рейс, Порро, Угарте, Сарабия, Табата, Слимани, Пулинью.

Запасные: Паулу, Виржиния, Феддаль, Винагре, Эсгаю, Вейга, Сантуш, Эссугу, Рибейру, Эдвардс.