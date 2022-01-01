«Манчестер Сити» – «Спортинг»: англичане не проигрывают дома в Лиге чемпионов 17 матчей подряд

В 23:00 по Москве начнется ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Спортингом». Манчестерцы ни разу не проиграли в последних 17 домашних встречах турнира.
В эту серию входят 16 побед и одна ничья.
- В 1-м матче «Манчестер Сити» победил «Спортинг» 5:0.
- В последнем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» был в финале.
- Манчестерцы лидируют в АПЛ.
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