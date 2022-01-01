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«Манчестер Сити» – «Спортинг»: англичане не проигрывают дома в Лиге чемпионов 17 матчей подряд

В 23:00 по Москве начнется ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Спортингом». Манчестерцы ни разу не проиграли в последних 17 домашних встречах турнира.

В эту серию входят 16 побед и одна ничья.

  • В 1-м матче «Манчестер Сити» победил «Спортинг» 5:0.
  • В последнем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» был в финале.
  • Манчестерцы лидируют в АПЛ.

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Источник: Бомбардир.ру

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