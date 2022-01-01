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«Манчестер Юнайтед» планирует заменить Роналду Ришарлисоном

«Манчестер Юнайтед» готовится к возможному уходу нападающего Криштиану Роналду. Летом он может уйти в «ПСЖ».

Манчестерцы в качестве замены португальцу рассматривают форварда «Эвертона» Ришарлисона.

  • 24-летний Ришарлисон стоит 55 миллионов евро.
  • Он выигрывал Олимпиаду, Кубок Америки.
  • В сезоне АПЛ у Ришарлисона 18 матчей, 4 гола, 3 ассиста.

Несколько клубов Примеры планируют подписать 33-летнего Мату

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Источник: твиттер Transfer News Central

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2508

    СуперПАВ9 15 минут назад

    Ришарлисон уж точно получше чем роналду

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