«Манчестер Юнайтед» планирует заменить Роналду Ришарлисоном

Ришарлисон уж точно получше чем роналду
«Манчестер Юнайтед» готовится к возможному уходу нападающего Криштиану Роналду. Летом он может уйти в «ПСЖ».
Манчестерцы в качестве замены португальцу рассматривают форварда «Эвертона» Ришарлисона.
- 24-летний Ришарлисон стоит 55 миллионов евро.
- Он выигрывал Олимпиаду, Кубок Америки.
- В сезоне АПЛ у Ришарлисона 18 матчей, 4 гола, 3 ассиста.
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