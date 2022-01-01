«Манчестер Юнайтед» планирует заменить Роналду Ришарлисоном

«Манчестер Юнайтед» готовится к возможному уходу нападающего Криштиану Роналду. Летом он может уйти в «ПСЖ».

Манчестерцы в качестве замены португальцу рассматривают форварда «Эвертона» Ришарлисона.

24-летний Ришарлисон стоит 55 миллионов евро.

Он выигрывал Олимпиаду, Кубок Америки.

В сезоне АПЛ у Ришарлисона 18 матчей, 4 гола, 3 ассиста.

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