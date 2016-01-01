Винисиус: «На фоне других игроков «Реала» я не звезда»

Нападающий «Реала» Винисиус не считает себя звездой. Он считает партнеров по команде более яркими.

«Я не звезда. Звезды – Марсело, Каземиро, Лука Модрич, Начо, Тони Кроос, Карим Бензема... На их фоне я не звезда», – считает Винисиус.

Бразилец в «Реале» с 2018 года.

С командой он брал Примеру.

21-летний игрок вызывается в сборную Бразилии.

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