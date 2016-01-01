Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
Тест: угадай стадион по фото со спутника
3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

Винисиус: «На фоне других игроков «Реала» я не звезда»

Нападающий «Реала» Винисиус не считает себя звездой. Он считает партнеров по команде более яркими.

«Я не звезда. Звезды – Марсело, Каземиро, Лука Модрич, Начо, Тони Кроос, Карим Бензема... На их фоне я не звезда», – считает Винисиус.

  • Бразилец в «Реале» с 2018 года.
  • С командой он брал Примеру.
  • 21-летний игрок вызывается в сборную Бразилии.

Лига чемпионов. «Реал» сыграет с «ПСЖ»

Алаба, Модрич, Бензема – в основе «Реала»; Месси, Неймар, Мбаппе сыграют у «ПСЖ»

Модрич: «Реал» сделает все, чтобы в очередной раз победить в Лиге чемпионов»

Источник: твиттер GOAL

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:13
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11