Винисиус: «На фоне других игроков «Реала» я не звезда»

Нападающий «Реала» Винисиус не считает себя звездой. Он считает партнеров по команде более яркими.
«Я не звезда. Звезды – Марсело, Каземиро, Лука Модрич, Начо, Тони Кроос, Карим Бензема... На их фоне я не звезда», – считает Винисиус.
- Бразилец в «Реале» с 2018 года.
- С командой он брал Примеру.
- 21-летний игрок вызывается в сборную Бразилии.
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