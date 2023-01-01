«ПСЖ» включился в гонку за защитника «Барселоны» Араухо

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо вскоре может сменить клуб. В нем заинтересован «ПСЖ», лидер чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что 23-летний игрок есть в списках «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Контракт уругвайца действует до лета 2023 года.

Игрок стоит 35 миллионов евро.

В сезоне Примеры у Араухо 21 матч, 3 гола.

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