Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
2 Тест: сколько лет футболисту?
Тест: сколько лет футболисту?
3 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе

«ПСЖ» включился в гонку за защитника «Барселоны» Араухо

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо вскоре может сменить клуб. В нем заинтересован «ПСЖ», лидер чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что 23-летний игрок есть в списках «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

  • Контракт уругвайца действует до лета 2023 года.
  • Игрок стоит 35 миллионов евро.
  • В сезоне Примеры у Араухо 21 матч, 3 гола.

«Барселона» предложила Араухо 3 миллиона в год по новому контракту, игрок хочет больше

Араухо восстановился после травмы. Защитник «Барсы» попал в заявку на матч с «Валенсией»

Араухо отказался от нового контракта с «Барселоной». Его хотят подписать «МЮ» и «Челси»

Источник: Sport.es

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:15
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11