Ловрен вызван в сборную Хорватии. В этом году он еще не играл за «Зенит» из-за травмы

Защитник «Зенита» Деян Ловрен вызван в сборную Хорватии.

В марте Хорватия проведет два товарищеских матча в Катаре – против Словении (26 марта) и Болгарии (29 марта).

Ловрен еще не играл в 2021 году из-за травмы.

Хорват выступает за «Зенит» с 2020 года.

В этом сезоне он провел 19 матчей.

Контракт Ловрена с клубом действует до 2023 года.

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