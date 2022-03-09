Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

Ловрен вызван в сборную Хорватии. В этом году он еще не играл за «Зенит» из-за травмы

Защитник «Зенита» Деян Ловрен вызван в сборную Хорватии.

В марте Хорватия проведет два товарищеских матча в Катаре – против Словении (26 марта) и Болгарии (29 марта).

Ловрен еще не играл в 2021 году из-за травмы.

  • Хорват выступает за «Зенит» с 2020 года.
  • В этом сезоне он провел 19 матчей.
  • Контракт Ловрена с клубом действует до 2023 года.

Ловрен – единственный зенитовец, который воспользуется разрешением ФИФА уйти из клуба (Фабио Алейшо)

Семак – о Ловрене: «Пока он не готов тренироваться исключительно по состоянию здоровья»

Семак: «Разговоры о том, что Ловрен хочет уйти – неправда»

Источник: сайт «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:56
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +4131

    neveldomha 1 час назад

    А кто это?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +59774

    portero 1 час назад

    Зарплату симулянту платят???

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11