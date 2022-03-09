Уткин: «Сравнение моих штрафных с Месси? Техника отличается»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин прокомментировал свой гол со штрафного удара в матче с «Рубином» (1:2).

«Никаких подсчетов по голам со штрафных я не веду, пари с одноклубниками не заключаю, стараюсь относиться к своей результативности как к общему достижению команды. Но в матче с «Рубином», конечно, досадно за результат, за всю команду. Игра ведь складывалась. Мы не позволяли сопернику доминировать и создавать много моментов.

Сравнение Колыванова насчет моих штрафных и штрафных Месси? Было приятно услышать такую похвалу. Я знаю, какой у него богатый бэк-граунд, он требовательный и взыскательный, поэтому не ожидал услышать столь приятные слова. Что касается штрафных в исполнении Месси, то зрителю со стороны может показаться, что я могу пробить, как и он. Если разбирать детально, техника отличается. Но это долгий разговор», – сказал Уткин.

Уткин забил 4-й гол со штрафного в сезоне РПЛ. Это больше, чем любой игрок из топ-5 лиг Европы