Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

Уткин: «Сравнение моих штрафных с Месси? Техника отличается»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин прокомментировал свой гол со штрафного удара в матче с «Рубином» (1:2).

«Никаких подсчетов по голам со штрафных я не веду, пари с одноклубниками не заключаю, стараюсь относиться к своей результативности как к общему достижению команды. Но в матче с «Рубином», конечно, досадно за результат, за всю команду. Игра ведь складывалась. Мы не позволяли сопернику доминировать и создавать много моментов.

Сравнение Колыванова насчет моих штрафных и штрафных Месси? Было приятно услышать такую похвалу. Я знаю, какой у него богатый бэк-граунд, он требовательный и взыскательный, поэтому не ожидал услышать столь приятные слова. Что касается штрафных в исполнении Месси, то зрителю со стороны может показаться, что я могу пробить, как и он. Если разбирать детально, техника отличается. Но это долгий разговор», – сказал Уткин.

Уткин забил 4-й гол со штрафного в сезоне РПЛ. Это больше, чем любой игрок из топ-5 лиг Европы

Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:40
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +12738

    Fusballer 2 часа назад

    Я подумал, что это Вася)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4531

    neim 3 часа назад

    То есть, Месси отдыхает ? ))).

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11