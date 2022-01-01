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Каррера: «Зенит» точно станет чемпионом. ЦСКА займет 2-е место, а «Сочи» и «Спартак» будут бороться за 4-е»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера спрогнозировал итоговую таблицу этого сезона РПЛ.

— Массимо, как будет выглядеть турнирная таблица РПЛ в конце сезона?

«Зенит» точно станет чемпионом. Второе место займет ЦСКА, на третьем месте расположится «Динамо». Будет борьба за 4-е место в таблице между «Сочи» и «Спартаком».

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Источник: «РБ Спорт»

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