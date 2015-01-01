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34-летний Ди Мария предложен «Барселоне», «Ювентусу», «Атлетико»

Представители форварда «ПСЖ» Анхеля Ди Марии ищут ему новый клуб. Игрок уже предложен «Барселоне», «Ювентусу», «Атлетико», пишет Transfer News Live со ссылкой на издание El Nacional.

Летом 34-летний аргентинец станет свободным агентом.

  • Ди Мария выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом».
  • В сезоне Лиги 1 Ди Мария провел 20 матчей, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
  • В Париже он с 2015 года.

Ди Мария хочет остаться в Европе, несмотря на три предложения из Бразилии

У Ди Марии выявлен коронавирус (RMC Sport)

Лига 1. «ПСЖ» благодаря голу Ди Марии вырвал победу над действующим чемпионом «Лиллем», Месси заменили в перерыве

Источник: твиттер Transfer News Live

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