Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

Радимов: «Динамо» психологически не готово к борьбе за чемпионство»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал проблему «Динамо». В последнем туре оно проиграло «Спартаку» (0:2).

— «Динамо» нестабильно только из-за молодого состава или есть еще причины?

— Футболисты «Динамо» психологически не готовы к борьбе за первое место. Взять тот же матч со «Спартаком», с «Зенитом», когда они проиграли со счетом 1:4. Если футболисты не поймут, что они готовы, так ничего у них и не получится. Молодые игроки у «Динамо» или нет — это никого не интересует. Если в их составе есть футболисты сборной, они должны доказывать и показывать свой уровень в больших матчах, а не в играх с аутсайдерами.

  • «Динамо» идет в РПЛ 2-м.
  • Ближайший соперник – «Арсенал» (12 марта).
  • У «Динамо» в этом веке трофеев нет.

Гендиректор «Зенита»: «Спартак» заслуженно победил в дерби. Удивительно, что «Динамо» играло так пассивно»

⚽ Завершился 20-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локо», «Краснодар», «Сочи» и «Рубин» победили

Федун – после победы над «Динамо»: «Мы были лучшими, уже поменьше нервов»

Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:01
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11