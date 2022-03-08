Радимов: «Динамо» психологически не готово к борьбе за чемпионство»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал проблему «Динамо». В последнем туре оно проиграло «Спартаку» (0:2).
— «Динамо» нестабильно только из-за молодого состава или есть еще причины?
— Футболисты «Динамо» психологически не готовы к борьбе за первое место. Взять тот же матч со «Спартаком», с «Зенитом», когда они проиграли со счетом 1:4. Если футболисты не поймут, что они готовы, так ничего у них и не получится. Молодые игроки у «Динамо» или нет — это никого не интересует. Если в их составе есть футболисты сборной, они должны доказывать и показывать свой уровень в больших матчах, а не в играх с аутсайдерами.
- «Динамо» идет в РПЛ 2-м.
- Ближайший соперник – «Арсенал» (12 марта).
- У «Динамо» в этом веке трофеев нет.
Источник: «РБ Спорт»