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«Интер» продлит контракт с Индзаги и повысит ему зарплату (Football Italia)

«Интер» заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером Симоне Индзаги. Действующий контракт будет продлен до 2024 года с опцией переподписания на еще один год, если тренер будет согласен.

Вместо 4,5 миллиона евро Индзаги по новому соглашению будет получать в год 5 миллионов. Предусмотрены и бонусы.

  • Индзаги принял «Интер» летом.
  • Команда продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов.
  • В Серии А «Интер» идет 2-м.

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Источник: Football Italia

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