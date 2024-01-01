«Интер» продлит контракт с Индзаги и повысит ему зарплату (Football Italia)

«Интер» заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером Симоне Индзаги. Действующий контракт будет продлен до 2024 года с опцией переподписания на еще один год, если тренер будет согласен.

Вместо 4,5 миллиона евро Индзаги по новому соглашению будет получать в год 5 миллионов. Предусмотрены и бонусы.

Индзаги принял «Интер» летом.

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