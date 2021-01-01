Мбаппе – в заявке «ПСЖ» на матч с «Реалом». Рамос полетит в Мадрид, но не сыграет

«ПСЖ» огласил заявку команды на предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
В список из 24 футболистов попал нападающий Килиан Мбаппе, получивший повреждение на вчерашней тренировке клуба.
В заявку не попал экс-капитан «Реала» Серхио Рамос. Однако, он полетит в Мадрид вместе с командой.
- «Реал» примет «ПСЖ» в среду, 9 марта, в 23:00 мск.
- В первом матче парижане выиграли со счетом 1:0.
- Мбаппе забил единственный гол в той встрече.
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