Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Рубина» на матч 20-го тура РПЛ.
«Ахмат»: Шелия, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Бериша, Харин, Конате.
«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Самошников, Хвича, Хакшабанович, Дрейер, Лисакович.
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