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Уткин и Бериша – в старте «Ахмата». Хвича и Лисакович выйдут у «Рубина»

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Рубина» на матч 20-го тура РПЛ.

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Бериша, Харин, Конате.

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Самошников, Хвича, Хакшабанович, Дрейер, Лисакович.

  • Матч в Грозном начнется в 19:00 мск.
  • «Ахмат» занимает 7-е место в РПЛ.
  • «Рубин» идет 11-м.

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Источник: сайт РПЛ

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