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Агент Кухты: «Ян мог играть с «Химками». После его удаления «Славия» провела три матча»

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, высказался о возможном техническом поражении клуба из-за участия 25-летнего чеха в матче с «Химками».

  • Кухта не мог играть против «Химок».
  • Форвард не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.

«По моему мнению, Ян мог принимать участие в матче против «Химок», так как в отрезке между его удалением и подписанием контракта с «Локомотивом» «Славия» провела три матча в чемпионате», – заявил Мартинович.

«Химки» сегодня подадут протест на результат матча с «Локомотивом»

«Химки» пока не подавали протест на результат матча с «Локо». У клуба есть 72 часа

Кухта – о возможном техническом поражении «Локо»: «Не думаю, что моя красная карточка – это проблема»

Источник: «РБ Спорт»

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