Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, высказался о возможном техническом поражении клуба из-за участия 25-летнего чеха в матче с «Химками».

Кухта не мог играть против «Химок».

Форвард не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.

«По моему мнению, Ян мог принимать участие в матче против «Химок», так как в отрезке между его удалением и подписанием контракта с «Локомотивом» «Славия» провела три матча в чемпионате», – заявил Мартинович.

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