Алип – о «Зените»: «Поначалу ходил ровно. Пацаны, которых видел по телевизору, с тобой здороваются. Удивительно же!»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал об эмоциях после перехода в клуб из Петербурга.

– О том, что вас вызывают на просмотр в «Зенит» узнали в свой День рождения?

– Да. Мне об этом сказал президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев. Сначала я не поверил. Потом подумал – скоро наш очень уважаемый человек забудет об этом. Но когда начались митинги, он позвонил с вопросом: «Готов лететь через три дня? Тебя ждут в Питере».

Тогда я еще раз очень удивился. Потому что и сам забыл обо всем этом. Но теперь точно поверил. Билеты начал искать – ведь не все аэропорты в стране работали. Однако и тут удача улыбнулась – нашелся вариант.

– Как себя чувствовали на сборах «Зенита»?

– Очень волновался. Не так давно всех этих ребят по телевизору видел. В буквальном смысле – в Алма-Ате после тренировок часто оставались матчи РПЛ смотреть с участием «Зенита», других ведущих российских грандов. А тут эти пацаны здороваются с тобой каждый день, прикалываются над тобой. Удивительно же!

Поэтому поначалу ходил ровно. В Дубае к месту сбора, откуда ехали на тренировку, минут на 20-30 раньше приходил. Чтобы не опоздать.

– В какой-то момент волнение прошло?

– Если честно, и сейчас еще волнуюсь.