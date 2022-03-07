Алип – о «Зените»: «Поначалу ходил ровно. Пацаны, которых видел по телевизору, с тобой здороваются. Удивительно же!»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал об эмоциях после перехода в клуб из Петербурга.
– О том, что вас вызывают на просмотр в «Зенит» узнали в свой День рождения?
– Да. Мне об этом сказал президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев. Сначала я не поверил. Потом подумал – скоро наш очень уважаемый человек забудет об этом. Но когда начались митинги, он позвонил с вопросом: «Готов лететь через три дня? Тебя ждут в Питере».
Тогда я еще раз очень удивился. Потому что и сам забыл обо всем этом. Но теперь точно поверил. Билеты начал искать – ведь не все аэропорты в стране работали. Однако и тут удача улыбнулась – нашелся вариант.
– Как себя чувствовали на сборах «Зенита»?
– Очень волновался. Не так давно всех этих ребят по телевизору видел. В буквальном смысле – в Алма-Ате после тренировок часто оставались матчи РПЛ смотреть с участием «Зенита», других ведущих российских грандов. А тут эти пацаны здороваются с тобой каждый день, прикалываются над тобой. Удивительно же!
Поэтому поначалу ходил ровно. В Дубае к месту сбора, откуда ехали на тренировку, минут на 20-30 раньше приходил. Чтобы не опоздать.
– В какой-то момент волнение прошло?
– Если честно, и сейчас еще волнуюсь.
- «Зенит» арендовал Алипа у «Кайрата» с правом выкупа.
- 22-летний игрок стоит 1,7 миллиона евро.
- Он провел 1 матч за клуб из Петербурга.