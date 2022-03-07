Холанд определится с будущим в ближайшие недели. Главные претенденты – «Манчестер Сити» и «Реал»

Хватит всякий вброс заливать!
То вы вчера писали,что уже ищет ДОМ в Мадриде,практически уже согласовал контракт,теперь вот уже Сити,а через час что напишите,снова Барселона вот вот подпишет??
Борьба за форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда вступает в решающую стадию.
Ожидается, что 21-летний футболист определится со своим будущим в ближайшие недели.
Главными претендентами на норвежца считаются «Манчестер Сити» и «Реал».
- В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
- Из-за травмы он не играет с 22 января.
- По информации AS, нападающий занимается покупкой дома в Испании.
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Холанд занимается покупкой дома в Испании (AS)