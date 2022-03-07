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Холанд определится с будущим в ближайшие недели. Главные претенденты – «Манчестер Сити» и «Реал»

Борьба за форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда вступает в решающую стадию.

Ожидается, что 21-летний футболист определится со своим будущим в ближайшие недели.

Главными претендентами на норвежца считаются «Манчестер Сити» и «Реал».

  • В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
  • Из-за травмы он не играет с 22 января.
  • По информации AS, нападающий занимается покупкой дома в Испании.

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Холанд занимается покупкой дома в Испании (AS)

Источник: The Athletic

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Комментарии1
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    Рейтинг: +142

    Сделаны из Дерева 23 секунды назад

    Хватит всякий вброс заливать!
    То вы вчера писали,что уже ищет ДОМ в Мадриде,практически уже согласовал контракт,теперь вот уже Сити,а через час что напишите,снова Барселона вот вот подпишет??

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