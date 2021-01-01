Спаллетти – об отставке: «Если вы решили, что я не вернусь на работу, вы ошибаетесь»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти дал понять, что не собирается покидать занимаемый пост.

«Если вы не справляетесь с давлением, то нужно уходить. Но уверяю вас, что утром я буду здесь с планом тренировок.

Если вы решили, что я не вернусь на работу, вы ошибаетесь», – сказал 63-летний специалист.

Спаллетти возглавляет «Наполи» с конца мая 2021 года.

Команда идет на 3-м месте в Серии А.

Неаполитанцы выиграли только 1 из последних 6 матчей.

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