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Рангник – о Роналду: «Не могу заставить футболиста играть, если он считает, что травмирован»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник отреагировал на слова бывшего капитана команды Роя Кина, который усомнился в травме форварда Криштиану Роналду.

«Я должен верить своему медицинскому штабу. Мне сказали, что Роналду не может тренироваться из-за некоторых проблем с бедром. Это просто факт.

Игроки сообщают врачу о повреждениях. Я должен принять это как тренер. Не могу заставить футболиста играть, если он считает, что травмирован», – сказал Рангник.

  • Без Роналду «МЮ» разгромно проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:4.
  • Португалец забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах этого сезона.

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Источник: Sky Sports

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Сегодня, 10:19
Комментарии1
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    Рейтинг: +1576

    Maxi_7 13 минут назад

    Роналду предвидел этот позор и решил пропустить сие мероприятие чтобы не стать его частью...

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