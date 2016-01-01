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«Сити» при Гвардиоле забил не менее 4 голов в 50 матчах АПЛ. Это лучший результат лиги после дебюта испанца

В 28-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1.

«Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы забил не менее четырех голов в 50 матчах АПЛ.

Это лучший результат лиги с лета 2016 года, когда в ней дебютировал испанский тренер.

Холанд определится с будущим в ближайшие недели. Главные претенденты – «Манчестер Сити» и «Реал»

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Источник: Opta

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