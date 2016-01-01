«Сити» при Гвардиоле забил не менее 4 голов в 50 матчах АПЛ. Это лучший результат лиги после дебюта испанца

В 28-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1.
«Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы забил не менее четырех голов в 50 матчах АПЛ.
Это лучший результат лиги с лета 2016 года, когда в ней дебютировал испанский тренер.
- «Манчестер Сити» – 50;
- «Ливерпуль» – 41;
- «Тоттенхэм» – 29;
- «Челси» – 23;
- «Арсенал» – 22;
- «Манчестер Юнайтед» – 20.
Холанд определится с будущим в ближайшие недели. Главные претенденты – «Манчестер Сити» и «Реал»
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Де Брюйне – 4-й бельгиец, забивший 50 голов в АПЛ