«Милан» впервые за 41 год дважды подряд обыграл на выезде «Наполи» в Серии А

В 28-м туре чемпионата Италии «Милан» добыл гостевую победу над «Наполи» со счетом 1:0.
Миланцы обыграли этого соперника на выезде в Серии А во второй раз подряд.
«Милану» не удавалось подобное в указанном противостоянии с 1981 года.
- «Милан» лидирует в чемпионате.
- «Наполи» идет на 3-м месте в таблице лиги.
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