Полузащитник «Ювентуса» МакКенни выбыл до конца сезона

Хавбек «Ювентуса» Уэстон МакКенни больше не сыграет в текущем сезоне.

23-летний американец пропустит несколько месяцев из-за перелома плюсневой кости.

«Сезон для Уэстона окончен из-за травмы. Он вернeтся в следующем», – сказал главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

В этом сезоне МакКенни забил 4 гола в 28 матчах.

Клуб в прошлом году выкупил полузащитника за 20,5 миллиона евро.

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