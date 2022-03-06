Марио Фернандесу не потребуется длительное лечение. Он получил сотрясение и перелом носа с «Нижним Новгородом»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прошел медицинское обследование.

Оно не выявило у бразильца повреждений, которые бы обусловили длительное лечение.

Игрок находится под контролем врачей команды. Окончательная тактика и длительность лечения будут определены после оценки динамики состояния через 2-3 дня.

Фернандес получил травму в матче с «Нижним Новгородом».

Сообщалось, что у него сотрясение мозга и перелом носа.

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Фернандес в матче с «Нижним Новгородом» получил сотрясение мозга и перелом носа

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