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Марио Фернандесу не потребуется длительное лечение. Он получил сотрясение и перелом носа с «Нижним Новгородом»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прошел медицинское обследование.

Оно не выявило у бразильца повреждений, которые бы обусловили длительное лечение.

Игрок находится под контролем врачей команды. Окончательная тактика и длительность лечения будут определены после оценки динамики состояния через 2-3 дня.

  • Фернандес получил травму в матче с «Нижним Новгородом».
  • Сообщалось, что у него сотрясение мозга и перелом носа.

Фернандес после игры с «Нижним Новгородом» отправился на КТ. У него сотрясение и перелом носа

Фернандес в матче с «Нижним Новгородом» получил сотрясение мозга и перелом носа

Фернандес – о «Спартаке» в Кубке: «Это супердерби, надо будет доказывать все заново»

Источник: сайт ЦСКА

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06.03.2022 23:37
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