«Ференцварош» Черчесова обыграл главного конкурента в чемпионате Венгрии и оторвался от него на пять очков

«Ференцварош» обыграл дома «Кишварду» в матче 23-го тура чемпионата Венгрии – 2:1.

Команда Станислава Черчесова набрала 46 очков и укрепилась на первом месте. Отрыв от второго места – пять очков.

Следующую игру «Ференцварош» проведет 13 марта. Соперник – МОЛ Фехервар (6-е место).

«Черчесов» возглавил клуб в декабре 2021 года.

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