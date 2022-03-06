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«Ференцварош» Черчесова обыграл главного конкурента в чемпионате Венгрии и оторвался от него на пять очков

«Ференцварош» обыграл дома «Кишварду» в матче 23-го тура чемпионата Венгрии – 2:1.

Команда Станислава Черчесова набрала 46 очков и укрепилась на первом месте. Отрыв от второго места – пять очков.

  • Следующую игру «Ференцварош» проведет 13 марта. Соперник – МОЛ Фехервар (6-е место).
  • «Черчесов» возглавил клуб в декабре 2021 года.

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Источник: «Бомбардир»

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06.03.2022 23:00
Комментарии7
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    Рейтинг: +10

    denisdatsv 10 минут назад

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    Рейтинг: +14986

    Hektor 84 32 минуты назад

    Полевой командир на парил баню))

    1
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    Рейтинг: +12727

    Fusballer 1 час назад

    Черчесов топ! Покажи гейропейцам, чего стоят россияне!

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    Рейтинг: +825

    Roma56 > Fusballer 42 минуты назад

    Чемпионат Венгрии это 27 место в рейтинге УЕФА. Даже если рейтинг предвзятое "гамно" - российский чемпионат на 10 месте, т.е. на 17 позиций выше. Кому он какую ценность показывает?

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    Рейтинг: +825

    Roma56 > Fusballer 35 минут назад

    Если он выиграет чемпионат - российский тренер черчесов стоит 27 места по чемпионам стран входящих в УЕФА. Вот чего он стоит.

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    Рейтинг: +573

    I'll be back 1 час назад

    Ключевое слово "Оторвался"

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    Рейтинг: +1498

    Bozigit 1 час назад

    Саламыч вперед

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