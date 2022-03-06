«Ференцварош» Черчесова обыграл главного конкурента в чемпионате Венгрии и оторвался от него на пять очков

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«Ференцварош» обыграл дома «Кишварду» в матче 23-го тура чемпионата Венгрии – 2:1.
Команда Станислава Черчесова набрала 46 очков и укрепилась на первом месте. Отрыв от второго места – пять очков.
- Следующую игру «Ференцварош» проведет 13 марта. Соперник – МОЛ Фехервар (6-е место).
- «Черчесов» возглавил клуб в декабре 2021 года.
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