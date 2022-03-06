Божович: «Крылья» играют в очень-очень красивый футбол и заслуживают находиться выше в РПЛ»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

«Я думаю, что для болельщиков была красивая игра – забито четыре гола. Было много моментов. Но если бы «Крылья» забили в первом тайме, думаю, мог бы поздравлять сейчас их с победой. Но они не забили. Второй тайм был интересный, были еще моменты. Мы подумали, что сможем забрать три очка, но этого не удалось.

Могу сказать, что «Крылья» играют в очень-очень красивый футбол. И заслуживают находиться выше в турнирной таблице», – сказал Божович.