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Божович: «Крылья» играют в очень-очень красивый футбол и заслуживают находиться выше в РПЛ»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

«Я думаю, что для болельщиков была красивая игра – забито четыре гола. Было много моментов. Но если бы «Крылья» забили в первом тайме, думаю, мог бы поздравлять сейчас их с победой. Но они не забили. Второй тайм был интересный, были еще моменты. Мы подумали, что сможем забрать три очка, но этого не удалось.

Могу сказать, что «Крылья» играют в очень-очень красивый футбол. И заслуживают находиться выше в турнирной таблице», – сказал Божович.

  • «Крылья» занимают в РПЛ восьмое место.
  • «Арсенал» идет 12-м.

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Источник: сайт «Крыльев Советов»

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Сегодня, 20:31
Комментарии1
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    Рейтинг: +1482

    Bozigit 30 минут назад

    Миодраг знает что говорит

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