Божович: «Крылья» играют в очень-очень красивый футбол и заслуживают находиться выше в РПЛ»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

«Я думаю, что для болельщиков была красивая игра – забито четыре гола. Было много моментов. Но если бы «Крылья» забили в первом тайме, думаю, мог бы поздравлять сейчас их с победой. Но они не забили. Второй тайм был интересный, были еще моменты. Мы подумали, что сможем забрать три очка, но этого не удалось.

Могу сказать, что «Крылья» играют в очень-очень красивый футбол. И заслуживают находиться выше в турнирной таблице», – сказал Божович.

«Крылья» занимают в РПЛ восьмое место.

«Арсенал» идет 12-м.

Игнатьев – о первом голе за «Крылья»: «Очень давно не забивал, от этого у меня положительные эмоции»

РПЛ. «Крылья Советов» благодаря Игнатьеву ушли от поражения от «Арсенала»

Бейл, Костанца, Глушенков – в основе «Крыльев Советов» на матч с «Арсеналом»; Смольников, Новосельцев, Деспотович сыграют у гостей