Серия А. «Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной», Кокорин был в запасе. Он два месяца не выходит на поле

«Фиорентина» в 28-м туре чемпионата Италии сыграла вничью с «Вероной». У хозяев забил форвард Кшиштоф Пентек.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе. Он не играет с 10 января.

Италия. Серия А. 28-й тур

Фиорентина – Верона – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Пентек, 10; 1:1 – Капрари, 20 (с пенальти).

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