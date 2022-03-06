«Химки»: «Кухта не имел права играть против нас. Подадим протест»

Председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб подаст протест на участие форварда «Локомотива» Яна Кухты в очном матче 20-го тура. Химчане уступили 2:3.
«По нашему убеждению Кухта не имел права играть сегодня в составе. Процентов на 90 мы разобрались и решили, что, скорее всего, сегодня протест мы подадим. Тем более, данный нападающий забил решающий гол. Мы являемся пострадавшей стороной», – сказал Терюшков.
- Кухта был куплен зимой у «Славии».
- «Химки» – последняя команда РПЛ.
- «Локомотив» поднялся на 4-е место.
Источник: «Чемпионат»