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  • «Химки»: «Кухта не имел права играть против нас. Подадим протест»

«Химки»: «Кухта не имел права играть против нас. Подадим протест»

6 марта 2022, 16:50
14

Председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб подаст протест на участие форварда «Локомотива» Яна Кухты в очном матче 20-го тура. Химчане уступили 2:3.

«По нашему убеждению Кухта не имел права играть сегодня в составе. Процентов на 90 мы разобрались и решили, что, скорее всего, сегодня протест мы подадим. Тем более, данный нападающий забил решающий гол. Мы являемся пострадавшей стороной», – сказал Терюшков.

  • Кухта был куплен зимой у «Славии».
  • «Химки» – последняя команда РПЛ.
  • «Локомотив» поднялся на 4-е место.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Локомотив Химки Кухта Ян
Комментарии (14)
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pele1981
1646574924
Да нет чувак, вы не пострадавшая сторона, а обиженные! А на обиженных, как говорил классик, не только воду возят)))
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Skull_Boy
1646575017
Идите тренируйтесь клоуны, он заявлен в лиге так что болт вам ротовую полость
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lordmrv
1646575018
А в чем проблема то? Один я не знаю?
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Hektor 84
1646575019
100 % решение алкаша юрана) ща он еще на пресс конференции повеселит журналюг своими перлами)))
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ААМ
1646576569
Правили одинаковы для всех
Ответить
mdu86
1646580653
Желаю химозным с их тренером-алкашом как можно скорее заработать путёвку в лучшую лигу мира
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portero
1646585984
Блин была же тема, что судья должен проверять такие вещи...
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Теркчанин
1646589733
Справедливо,локо- технарь,химкам -3 очка
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m40
1646592278
Химки подаст протест. А Локо его опротестует, сославшись, что РФС теперь исключена из УЕФА и ФИФА. Следовательно, их правила теперь можно не соблюдать
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