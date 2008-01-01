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«Химки»: «Кухта не имел права играть против нас. Подадим протест»

Председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб подаст протест на участие форварда «Локомотива» Яна Кухты в очном матче 20-го тура. Химчане уступили 2:3.

«По нашему убеждению Кухта не имел права играть сегодня в составе. Процентов на 90 мы разобрались и решили, что, скорее всего, сегодня протест мы подадим. Тем более, данный нападающий забил решающий гол. Мы являемся пострадавшей стороной», – сказал Терюшков.

  • Кухта был куплен зимой у «Славии».
  • «Химки» – последняя команда РПЛ.
  • «Локомотив» поднялся на 4-е место.

Плутник: «Не слышал, что Кухта не мог играть с «Химками»

РПЛ. «Локомотив» в большинстве победил «Химки», у Кухты решающий гол

«Локомотиву» могут присудить техническое поражение в игре с «Химками» из-за неотбытой дисквалификации Кухты

Источник: «Чемпионат»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +3406

    mdu86 34 минуты назад

    Желаю химозным с их тренером-алкашом как можно скорее заработать путёвку в лучшую лигу мира

    1
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    Рейтинг: +3333

    ААМ 1 час назад

    Правили одинаковы для всех

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +3798

    tarasofka 2 часа назад

    по сути они правы. технарь локе и +3 химкам. что уведёт их с последнего места.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +14925

    Hektor 84 2 часа назад

    100 % решение алкаша юрана) ща он еще на пресс конференции повеселит журналюг своими перлами)))

    5
    Ответить
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    Рейтинг: +3012

    lordmrv 2 часа назад

    А в чем проблема то? Один я не знаю?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +291

    АРИЕЦ2008 > lordmrv 1 час назад

    Дело в том, что Кухта заработал дисквалификацию в чемпионате Чехии и не отбыл ее

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +2456

    СуперПАВ9 > АРИЕЦ2008 1 час назад

    Чемпионат чехии это чемпионат чехии у нас она не действует

    0
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    Рейтинг: +864

    Cromathaar > АРИЕЦ2008 4 минуты назад

    РПЛ же исключили ото всюду, по идее эти правила теперь не действуют.

    0
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    Рейтинг: +13467

    Skull_Boy 2 часа назад

    Идите тренируйтесь клоуны, он заявлен в лиге так что болт вам ротовую полость

    2
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    Рейтинг: +759

    jek718875 > Skull_Boy 1 час назад

    А тебе болт в сраку

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    Рейтинг: +464

    pele1981 2 часа назад

    Да нет чувак, вы не пострадавшая сторона, а обиженные! А на обиженных, как говорил классик, не только воду возят)))

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