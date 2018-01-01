Плутник: «Не слышал, что Кухта не мог играть с «Химками»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник прокомментировал (вероятно) неправомочное участие своего форварда Яна Кухты в матче 20-го тура РПЛ против «Химок» (3:2). Чех не отбыл дисквалификацию из чемпионата Чехии.

«Кухта не мог сегодня играть? Не слышал про такие запреты», – сказал Плутник.

Кухта был куплен зимой у «Славии».

В матче с «Химками» он забил победный гол.

«Химки» – последняя команда РПЛ.

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