Неймар толкнул игрока «Ниццы» Гуири. Тот подбросил мяч пяткой в момент финального свистка

«Ницца» в 27-м туре чемпионата Франции победила «ПСЖ» (1:0). Игрок хозяев Амин Гуири в момент финального свистка пяткой подбросил мяч, когда перед ним был Неймар.

Бразилец после этого толкнул Гуири, но потасовки не случилось.

Гуири, как и Неймар, отыграл весь матч.

Его команда забила на 88-й минуте.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1, «Ницца» идет 2-й.

¡NO LE GUSTÓ NADA! La reacción de Neymar ante el taco de Gouiri en el final del partido entre Niza y PSG en la #Ligue1xESPN. pic.twitter.com/Dx8WkPzWFg – SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2022

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