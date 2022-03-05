Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям
2 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?
3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

Неймар толкнул игрока «Ниццы» Гуири. Тот подбросил мяч пяткой в момент финального свистка

«Ницца» в 27-м туре чемпионата Франции победила «ПСЖ» (1:0). Игрок хозяев Амин Гуири в момент финального свистка пяткой подбросил мяч, когда перед ним был Неймар.

Бразилец после этого толкнул Гуири, но потасовки не случилось.

  • Гуири, как и Неймар, отыграл весь матч.
  • Его команда забила на 88-й минуте.
  • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1, «Ницца» идет 2-й.

Неймар – лидер топ-5 лиг Европы по заработанным фолам с 2016 года

Неймар: «Я хотел вернуться в «Барсу» в 2019-м. Все перепробовал, но не получилось»

Неймар: «Побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии – одна из моих личных целей»

Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:53
Комментарии10
...
  • ...
    Рейтинг: +59635

    portero 2 часа назад

    Неймар не оправдал авансов, задиристый петушок....

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9735

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Какой народ на ветке нервный и не адекватный.
    Ну толкнул , и что ?
    Бомбардир вас как хочет , так и разводит.
    Сейчас многие гречкой запасаются, а местным неплохо по ведру валерьянки прикупить.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +59635

    portero > Alekxei Z. 2 часа назад

    Запасайся гречкой, не отвлекайся...

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +459

    pele1981 2 часа назад

    Да что этот член себе позволяет?)))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14908

    Hektor 84 2 часа назад

    Помойке не стать суперклубом! Как и неймару великим футболистом. Так понторез не более!

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +101

    Сделаны из Дерева > Hektor 84 2 часа назад

    Он чаще валяется и просит чем Дзюба))))
    Средненький игрочишка.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +101

    Сделаны из Дерева > Hektor 84 2 часа назад

    У нас В РПЛ таких наймаров десятки бегают,а то и больше и то наверное по круче(((((

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +239

    мусорск 3 часа назад

    гребень петушиный псих, не умеет проигрывать.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +101

    Сделаны из Дерева 3 часа назад

    Щенок! Просто игрочишка,не чего не стоящий))))

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6795

    vladik12 3 часа назад

    Петушара - он и в Ницце петушара.

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11