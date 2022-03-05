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Над «Энфилдом» во время игры с «Вест Хэмом» пролетел баннер «Жизни кошек важны». На трибунах была надувная кошка с призывом пнуть ее

Во время игры АПЛ «Ливерпуль»«Вест Хэм» (1:0) над «Энфилд Роуд» пролетел самолет с баннером «Жизни кошек важны». Вероятно, он был адресован защитнику лондонцев Курту Зума.

На трибуны фанаты пронесли надувную кошку, на которой была надпись «Пни меня».

  • В феврале было опубликовано видео, на котором Зума пинает свою кошку.
  • Француз был оштрафован на 250 тысяч фунтов стерлингов.
  • Зума против «Ливерпуля» провел весь матч.

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Источник: Daily Mail

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05.03.2022 23:30
Комментарии1
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    Рейтинг: +422

    КаДеС 54 минуты назад

    А наших кошек исключили из международных соревнований.
    Кто будет митинговать с плакатом "Жизни кошек важны"?)

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