Над «Энфилдом» во время игры с «Вест Хэмом» пролетел баннер «Жизни кошек важны». На трибунах была надувная кошка с призывом пнуть ее

Во время игры АПЛ «Ливерпуль» – «Вест Хэм» (1:0) над «Энфилд Роуд» пролетел самолет с баннером «Жизни кошек важны». Вероятно, он был адресован защитнику лондонцев Курту Зума.

На трибуны фанаты пронесли надувную кошку, на которой была надпись «Пни меня».

В феврале было опубликовано видео, на котором Зума пинает свою кошку.

Француз был оштрафован на 250 тысяч фунтов стерлингов.

Зума против «Ливерпуля» провел весь матч.

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