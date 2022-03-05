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Пименов: «Не думаю, что «Локомотив» в ближайших турах будет брать очки»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов обеспокоен готовностью команды. Он не ждет побед в ближайших турах.

«Локомотиву» в первых турах РПЛ будет очень тяжело. Не думаю, что он будет брать очки. Команда играет разрозненно», – считает Пименов.

  • На этой неделе «Локомотив» проиграл 0:4 «Енисею» в Кубке России.
  • Завтра, 6 марта, «Локомотив» в РПЛ примет «Химки».
  • На этой неделе «Локомотив» покинул главный тренер Маркус Гисдоль.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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05.03.2022 23:15
Комментарии1
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    Рейтинг: +3883

    PAREVG. 1 час назад

    А я не думаю, что Локомотив по итогам чемпионата займет место выше седьмого, хотя и надеюсь...

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