Пименов: «Не думаю, что «Локомотив» в ближайших турах будет брать очки»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов обеспокоен готовностью команды. Он не ждет побед в ближайших турах.

«Локомотиву» в первых турах РПЛ будет очень тяжело. Не думаю, что он будет брать очки. Команда играет разрозненно», – считает Пименов.

На этой неделе «Локомотив» проиграл 0:4 «Енисею» в Кубке России.

Завтра, 6 марта, «Локомотив» в РПЛ примет «Химки».

На этой неделе «Локомотив» покинул главный тренер Маркус Гисдоль.

Пашинин будет и.о. главного тренера «Локомотива» в матче с «Химками»

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