Фернандес в матче с «Нижним Новгородом» получил сотрясение мозга и перелом носа

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о травме защитника Марио Фернандеса. Он получил ее в матче 20-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:0).

– Насколько серьезное повреждение у Фернандеса?

– Все серьезно – у него сотрясение мозга и перелом носа.

Фернандеса на 85-й минуте заменили на Кирилла Набабкина.

У 31-летнего игрока в сезоне РПЛ 19 матчей.

Фернандес играет в России 10 лет.

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