Фернандес в матче с «Нижним Новгородом» получил сотрясение мозга и перелом носа

Здоровья парню.
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о травме защитника Марио Фернандеса. Он получил ее в матче 20-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:0).
– Насколько серьезное повреждение у Фернандеса?
– Все серьезно – у него сотрясение мозга и перелом носа.
- Фернандеса на 85-й минуте заменили на Кирилла Набабкина.
- У 31-летнего игрока в сезоне РПЛ 19 матчей.
- Фернандес играет в России 10 лет.
У Язиджи 2+2 в первых 3 матчах за ЦСКА
РПЛ. ЦСКА на 96-й минуте благодаря Язиджи вырвал победу над «Нижним Новгородом»
«Нижний Новгород» остался в меньшинстве в первом тайме матча с ЦСКА