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Фернандес в матче с «Нижним Новгородом» получил сотрясение мозга и перелом носа

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о травме защитника Марио Фернандеса. Он получил ее в матче 20-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:0).

– Насколько серьезное повреждение у Фернандеса?

– Все серьезно – у него сотрясение мозга и перелом носа.

  • Фернандеса на 85-й минуте заменили на Кирилла Набабкина.
  • У 31-летнего игрока в сезоне РПЛ 19 матчей.
  • Фернандес играет в России 10 лет.

У Язиджи 2+2 в первых 3 матчах за ЦСКА

РПЛ. ЦСКА на 96-й минуте благодаря Язиджи вырвал победу над «Нижним Новгородом»

«Нижний Новгород» остался в меньшинстве в первом тайме матча с ЦСКА

Источник: официальный сайт ЦСКА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4296

    ySS 7 секунд назад

    Здоровья парню.

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