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АПЛ. Дубль Хаверца помог «Челси» разгромить в гостях «Бернли»

«Челси» в 28-м туре чемпионата Англии крупно победил «Бернли». Дубль во втором тайме оформил Кай Хаверц.

Лондонцы занимают третье место. «Бернли» остается в зоне вылета.

Англия. АПЛ. 28-й тур

Бернли – Челси – 0:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Джеймс, 47; 0:2 – Хаверц, 52; 0:3 – Хаверц, 55; 0:4 – Пулишич, 69.

Календарь АПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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