АПЛ. Дубль Хаверца помог «Челси» разгромить в гостях «Бернли»

«Челси» в 28-м туре чемпионата Англии крупно победил «Бернли». Дубль во втором тайме оформил Кай Хаверц.
Лондонцы занимают третье место. «Бернли» остается в зоне вылета.
Англия. АПЛ. 28-й тур
Голы: 0:1 – Джеймс, 47; 0:2 – Хаверц, 52; 0:3 – Хаверц, 55; 0:4 – Пулишич, 69.
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