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Кучаев: «Полностью адаптировался в «Рубине», отлично себя чувствую»

Футболист «Рубина» Константин Кучаев доволен адаптацией в команде. Казанцы арендовали игрока у ЦСКА.

«Можно сказать, что полностью адаптировался в команде, отлично чувствую себя здесь. Много времени на это не потребовалось, потому что был хорошо знаком и с главным тренером, и со многими ребятами.

В матче с «Зенитом», считаю, мы смотрелись очень прилично, вполне могли рассчитывать по крайней мере на ничью. Но где-то собственные ошибки, где-то откровенное невезение не позволили увезти хотя бы одно очко из Санкт-Петербурга.

Кубковая игра с «Ротором» получилась бескомпромиссной. И мы, и соперник стремились играть в атаку, создавать моменты. Волгоградцы понравились и показали себя интересной, играющей командой. Нам было нелегко и пришлось приложить максимум усилий, чтобы выйти в следующий раунд. Теперь все мысли о предстоящем матче с «Ахматом», – сказал Кучаев.

  • 23-летний Кучаев стоит 4 миллиона евро.
  • Летом он должен вернуться в ЦСКА.
  • В сезоне РПЛ у Кучаева 14 матчей, ассист.

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Источник: «Чемпионат»

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