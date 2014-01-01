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Почеттино предпочитает вернуться в «Тоттенхэм», несмотря на интерес «МЮ» (Talksport)

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино хочет вернуться в «Тоттенхэм». Сейчас лондонцев тренирует Антонио Конте.

При этом Почеттино интересуется «Манчестер Юнайтед».

  • Почеттино был в «Тоттенхэме» в 2014-2019 годах.
  • С командой за 5 лет он не взял ни одного трофея.
  • «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1 и участвует в плей-офф Лиги чемпионов.

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Источник: Talksport

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