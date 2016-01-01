Молодежная сборная России начнет сбор в Новогорске 21 марта

РФС опубликовал планы молодежной сборной России на ближайший учебно-тренировочный сбор.

Команда проведет сбор на базе в Новогорске в период с 21 по 27 марта.

Расписание товарищеских матчей будет опубликовано позднее.

ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные от участия в международных соревнованиях.

Главная национальная команда страны собирается провести сбор в Москве в те же сроки.

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