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Карпин находится на совещании в РФС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин принимает участие в совещании, которое проходит в офисе РФС.

Что конкретно обсуждается на встрече, пока неизвестно.

  • Россию отстранили от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
  • Его контракт с РФС истекает в конце марта.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +28518

    silver29 1 час назад

    Как минимум принять в РПЛ команды из Крыма, в перспективе из Новороссии, кто спросит что это объясняю, это территории Причерноморья Юго-Востока бывшей страны им. Ленина от Луганска до Приднестровья, включает Одессу, Николаев, Запорожье......

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    Рейтинг: +6839

    R_a_i_n > silver29 11 минут назад

    Тогда эти территории должны быть включены в состав России.

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    Рейтинг: +28518

    silver29 > R_a_i_n 1 минуту назад

    Конечно будут, можно не сомневаться, а иначе зачем все это ? Но никто не мешает проводить объединенный чемпионат уже сегодня, с той же Белоруссией.

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