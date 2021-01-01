Карпин находится на совещании в РФС

Как минимум принять в РПЛ команды из Крыма, в перспективе из Новороссии, кто спросит что это объясняю, это территории Причерноморья Юго-Востока бывшей страны им. Ленина от Луганска до Приднестровья, включает Одессу, Николаев, Запорожье......
Главный тренер сборной России Валерий Карпин принимает участие в совещании, которое проходит в офисе РФС.
Что конкретно обсуждается на встрече, пока неизвестно.
- Россию отстранили от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
- Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Его контракт с РФС истекает в конце марта.