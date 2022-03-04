Мостовой – о дубле КАМАЗу: «Обидно. Хет-трика у меня еще не было, мог оформить первый»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал дубль в ворота КАМАЗа (6:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

– Хорошие эмоции! Мои самые первые голы в Кубке России, если мне не изменяет память. Теперь будем готовиться к «Уфе», – сказал Мостовой.

– Сильно расстроились, что хет-трик не случился?

– Ну, Артем ждал-ждал и чуть переждал. Если серьезно, обидно немного – хет-трика у меня еще не было, мог оформить первый. Но ничего – в следующий раз придется забивать.

– Кого хотите получить в соперники в следующем раунде?

– Мы уверены в своих силах. Кто попадется – тот попадется, от этого и будем отталкиваться.