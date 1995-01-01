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    Мостовой – о дубле КАМАЗу: «Обидно. Хет-трика у меня еще не было, мог оформить первый»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал дубль в ворота КАМАЗа (6:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

    – Хорошие эмоции! Мои самые первые голы в Кубке России, если мне не изменяет память. Теперь будем готовиться к «Уфе», – сказал Мостовой.

    – Сильно расстроились, что хет-трик не случился?

    – Ну, Артем ждал-ждал и чуть переждал. Если серьезно, обидно немного – хет-трика у меня еще не было, мог оформить первый. Но ничего – в следующий раз придется забивать.

    – Кого хотите получить в соперники в следующем раунде?

    – Мы уверены в своих силах. Кто попадется – тот попадется, от этого и будем отталкиваться.

    • «Зенит» вышел в 1/4 финала Кубка России.
    • Жеребьевка – сегодня.

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    Источник: «Матч ТВ»

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