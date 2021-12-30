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    УЕФА обязал белорусские клубы и сборные проводить домашние матчи на нейтральных полях

    УЕФА ввел санкции против белорусского футбола из-за ситуации на Украине.

    Организация обязала все белорусские клубы и сборные проводить домашние матчи под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах без зрителей.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +31735

      oyabun 1 час назад

      Они просто издеваются как хотят. Никаких правовых оснований. Просто они "так видят".

      0
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      Рейтинг: +12625

      Fusballer 1 час назад

      Вот же сидоры!

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