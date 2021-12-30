УЕФА обязал белорусские клубы и сборные проводить домашние матчи на нейтральных полях

Они просто издеваются как хотят. Никаких правовых оснований. Просто они "так видят".
УЕФА ввел санкции против белорусского футбола из-за ситуации на Украине.
Организация обязала все белорусские клубы и сборные проводить домашние матчи под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах без зрителей.
- Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
Минспорт Белоруссии по поручению Лукашенко взял под контроль финансы футбольных клубов
«Рух» подтвердил, что «Спартак» интересуется форвардом Орешкевичем
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