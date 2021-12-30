УЕФА обязал белорусские клубы и сборные проводить домашние матчи на нейтральных полях

УЕФА ввел санкции против белорусского футбола из-за ситуации на Украине.

Организация обязала все белорусские клубы и сборные проводить домашние матчи под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах без зрителей.

Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

Минспорт Белоруссии по поручению Лукашенко взял под контроль финансы футбольных клубов

«Рух» подтвердил, что «Спартак» интересуется форвардом Орешкевичем

Tribuna.com: Глеб станет спортивным директором «Торпедо-БелАЗ»