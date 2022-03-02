Николсон – о будущем в «Спартаке»: «Конечно, остаюсь»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон ответил на вопросы после разгромной победы над «Кубанью» (6:1) в Кубке России.

«Большая честь для меня быть тем, кто оформил первый хет-трик «Спартака» на этом стадионе [»Открытие Банк Арене»].

Остаюсь ли я в команде? Конечно!» – сказал 24-летний ямаец.

Николсон перешел в «Спартак» в декабре.

За него заплатили 8 миллионов евро.

Игрок заключил с московским клубом контракт до 2026 года.

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