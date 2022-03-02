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    Николсон – о будущем в «Спартаке»: «Конечно, остаюсь»

    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон ответил на вопросы после разгромной победы над «Кубанью» (6:1) в Кубке России.

    «Большая честь для меня быть тем, кто оформил первый хет-трик «Спартака» на этом стадионе [»Открытие Банк Арене»].

    Остаюсь ли я в команде? Конечно!» – сказал 24-летний ямаец.

    • Николсон перешел в «Спартак» в декабре.
    • За него заплатили 8 миллионов евро.
    • Игрок заключил с московским клубом контракт до 2026 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28451

      silver29 2 часа назад

      Мы записали. Друг в непростое время зачетнее укроприхвостней РПЛ. Это как пена, идет очищение, все барыги воровавшие и выводившие активы задумаются с кем они.

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