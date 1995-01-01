Березуцкий – о травме Заболотного: «Он почувствовал дискомфорт в приводящей мышце»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал повреждение нападающего Антона Заболотного.

«Я не владею полной информацией, возможно, будет обследование, как я понял, он почувствовал (дискомфорт) в приводящей мышце, может быть, что-то серьезное, может, нет, узнаем», – сказал Березуцкий.

Заболотный травмировался в матче 1/8 финала Кубка России против «Сочи» (2:1).

В этом сезоне форвард забил 6 голов и сделал 1 ассист в 19 играх.

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