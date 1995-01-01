Анчелотти может возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

Итальянца могут пригласить, если не удастся договориться с Маурисио Почеттино или Эриком тен Хагом.

Вариант с назначением Анчелотти на короткий срок предложил руководству «МЮ» Алекс Фергюсон.

До конца сезона «Юнайтед» будет возглавлять Ральф Рангник.

Анчелотти связан с «Реалом» контрактом до 2024 года.

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