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    Анчелотти может возглавить «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

    Итальянца могут пригласить, если не удастся договориться с Маурисио Почеттино или Эриком тен Хагом.

    Вариант с назначением Анчелотти на короткий срок предложил руководству «МЮ» Алекс Фергюсон.

    • До конца сезона «Юнайтед» будет возглавлять Ральф Рангник.
    • Анчелотти связан с «Реалом» контрактом до 2024 года.

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    Источник: ESPN

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