Мусаев – кандидат на пост главного тренера «Краснодара»

«Краснодар» ищет главного тренера после ухода немца Дани Фарке. Один из кандидатов – Мурад Мусаев.

В 2021 году Мусаев был назначен главным тренером азербайджанского «Сабаха».

Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018 по 2021 год.

Сейчас команда идет в РПЛ 6-й.

Ближайший соперник – «Урал» (7 марта).

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