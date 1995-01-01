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    Мусаев – кандидат на пост главного тренера «Краснодара»

    «Краснодар» ищет главного тренера после ухода немца Дани Фарке. Один из кандидатов – Мурад Мусаев.

    В 2021 году Мусаев был назначен главным тренером азербайджанского «Сабаха».

    • Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018 по 2021 год.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 6-й.
    • Ближайший соперник – «Урал» (7 марта).

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    Легионеры «Краснодара» освобождены от тренировок и матчей

    Польский футбольный союз призвал поляков покинуть чемпионат России (Metaratings)

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21437

      JTherry 31 минуту назад

      шо, опять тандем Мусаев-Галицкий..?

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      Рейтинг: +1377

      Parham 34 минуты назад

      Верните пожалуйста нашего Гончаренко! му му му

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11567

      playsh 38 минут назад

      Возвращение блудного сына.

      2
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      Рейтинг: +514

      Янвapь 69 52 минуты назад

      Это харакири

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