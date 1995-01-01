Мусаев – кандидат на пост главного тренера «Краснодара»

шо, опять тандем Мусаев-Галицкий..?
«Краснодар» ищет главного тренера после ухода немца Дани Фарке. Один из кандидатов – Мурад Мусаев.
В 2021 году Мусаев был назначен главным тренером азербайджанского «Сабаха».
- Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018 по 2021 год.
- Сейчас команда идет в РПЛ 6-й.
- Ближайший соперник – «Урал» (7 марта).
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