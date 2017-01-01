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    Полярус намерен покинуть «Ахмат». Из клуба уже ушли два украинских тренера («Матч ТВ»)

    Полузащитник «Ахмата» Артем Полярус намерен покинуть грозненский клуб.

    По информации «Матч ТВ», украинец находится в расположении команды, но уже уведомил руководство, что будет расторгать контракт. Остальные легионеры клуба готовятся к матчу с «Рубином».

    «Ахмат» уже покинули два украинских тренера – Станислав Гончаренко и Павел Дубко. Они уехали из России.

    • В этом сезоне Полярус забил 2 гола в 13 матчах.
    • Полярус – лучший игрок ФНЛ сезона-2019/20.

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    Источник: «Матч ТВ»

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