Полярус намерен покинуть «Ахмат». Из клуба уже ушли два украинских тренера («Матч ТВ»)

Полузащитник «Ахмата» Артем Полярус намерен покинуть грозненский клуб.

По информации «Матч ТВ», украинец находится в расположении команды, но уже уведомил руководство, что будет расторгать контракт. Остальные легионеры клуба готовятся к матчу с «Рубином».

«Ахмат» уже покинули два украинских тренера – Станислав Гончаренко и Павел Дубко. Они уехали из России.

В этом сезоне Полярус забил 2 гола в 13 матчах.

Полярус – лучший игрок ФНЛ сезона-2019/20.

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