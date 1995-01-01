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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Варди – рекордсмен АПЛ по голам после 30 лет

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди забил в АПЛ 94 гола после исполнения 30 лет. Это рекорд турнира.

    Варди превзошел показатель Иана Райта, у которого после 30 лет было 93 мяча.

    • Накануне Варди помог обыграть «Бернли» (2:0).
    • В 17 матчах АПЛ этого сезона у 35-летнего Варди 10 голов.
    • С «Лестером» он выигрывал АПЛ.

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    АПЛ. «Лестер» обыграл «Бернли», Варди забил гол и отдал ассист в дебютном матче в 2022-м

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    Источник: Бомбардир.ру

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