Варди – рекордсмен АПЛ по голам после 30 лет

Нападающий «Лестера» Джейми Варди забил в АПЛ 94 гола после исполнения 30 лет. Это рекорд турнира.

Варди превзошел показатель Иана Райта, у которого после 30 лет было 93 мяча.

Накануне Варди помог обыграть «Бернли» (2:0).

В 17 матчах АПЛ этого сезона у 35-летнего Варди 10 голов.

С «Лестером» он выигрывал АПЛ.

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АПЛ. «Лестер» обыграл «Бернли», Варди забил гол и отдал ассист в дебютном матче в 2022-м

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