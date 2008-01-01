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    Бийол продлил контракт с ЦСКА. У него были предложения из Англии («Матч ТВ»)

    Полузащитник Яка Бийол продлил контракт с ЦСКА.

    По информации «Матч ТВ», в зимнее трансферное окно словенец получил несколько предложений из Европы и Англии, однако решил остаться в России.

    • Действующий контракт Бийола истекает летом 2023 года.
    • Бийол в этом сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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