Бийол продлил контракт с ЦСКА. У него были предложения из Англии («Матч ТВ»)

Полузащитник Яка Бийол продлил контракт с ЦСКА.
По информации «Матч ТВ», в зимнее трансферное окно словенец получил несколько предложений из Европы и Англии, однако решил остаться в России.
- Действующий контракт Бийола истекает летом 2023 года.
- Бийол в этом сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
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