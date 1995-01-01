Сульшер получил от «МЮ» 7 миллионов неустойки, его штаб – 3 миллиона (Goal)

«Манчестер Юнайтед» выплатил неустойку бывшему главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру.

По информации Goal со ссылкой на финансовый отчет клуба, норвежец получил 7 миллионов фунтов за разрыв контракта. Его тренерский штаб получил компенсацию в размере 3 миллионов фунтов.

Сульшер тренировал «МЮ» с 2018 по 2021-й год.

При нем манчестерцы не взяли ни одного трофея.

Сейчас команда идет на 4-м месте в АПЛ.

Сульшер посетит матч «Краснодар» – «Ростов» («РБ Спорт»)

Дочь Сульшера дебютировала за женский «Манчестер Юнайтед»

Роналду обошел Сульшера по числу голов в АПЛ