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    Белоус: «Почему потускнел Хвича? Его раскусили!»

    Бывший генеральный директор «Москвы», футбольный агент Юрий Белоус согласен, что полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия регрессирует. У Белоуса есть объяснение.

    – В качестве товара на экспорт Хвича с каждым матчем теряет привлекательность.

    – Почему он потускнел?

    – Раскусили! Вся лига уже изучила его манеру игры. Знают: если мяч под левой ногой, Хвича ускорится, резко уйдет вправо и пробьет по воротам. К этому привыкли – и за счет подстраховки спокойно с ним справляются. Он не прогрессирует, стал слишком предсказуемым. Вот почему Леонид Слуцкий все чаще меняет его во втором тайме.

    • Летом грузином интересовались в топ-5 европейских чемпионатов.
    • 21-летний игрок стоит 16 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Кварацхелии 16 матчей, гол, 3 ассиста.

    Слуцкий: «Хвичу беспокоит колено, эту травму нельзя вылечить в секунду»

    Яровинский: «Летом Хвичей интересовался топ-клуб Бундеслиги и два топа из АПЛ»

    Яровинский: «Ни летом, ни зимой предложений по Хвиче не было. Только одна бумага об интересе»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1588

      моэм 1 час назад

      Жаль осознавать , что очередной игрок с большим потенциалом так "обзвездился " , и становится потенциальным лузером , повторяя путь многих сошедших молодых "суперталантов" ... и причина проста - лень , не хотят "пахать" ...записали себя в суперстары едва научившись чуть чаще других попадать по мячу ... если не найдётся тот , кто сможет "вложить ума" , то Хвича так и останется до старости в подающих надежду.

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      Рейтинг: +4672

      FENIX-SL 1 час назад

      да понятно все на счет него было ранее еще
      но так как люди у нас любят страдать, называя вещи далеко не своими именами - для них хвича прям хорош

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