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Белоус: «Почему потускнел Хвича? Его раскусили!»

1 марта 2022, 16:44
2

Бывший генеральный директор «Москвы», футбольный агент Юрий Белоус согласен, что полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия регрессирует. У Белоуса есть объяснение.

– В качестве товара на экспорт Хвича с каждым матчем теряет привлекательность.

– Почему он потускнел?

– Раскусили! Вся лига уже изучила его манеру игры. Знают: если мяч под левой ногой, Хвича ускорится, резко уйдет вправо и пробьет по воротам. К этому привыкли – и за счет подстраховки спокойно с ним справляются. Он не прогрессирует, стал слишком предсказуемым. Вот почему Леонид Слуцкий все чаще меняет его во втором тайме.

  • Летом грузином интересовались в топ-5 европейских чемпионатов.
  • 21-летний игрок стоит 16 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у Кварацхелии 16 матчей, гол, 3 ассиста.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (2)
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моэм
1646145613
Жаль осознавать , что очередной игрок с большим потенциалом так "обзвездился " , и становится потенциальным лузером , повторяя путь многих сошедших молодых "суперталантов" ... и причина проста - лень , не хотят "пахать" ...записали себя в суперстары едва научившись чуть чаще других попадать по мячу ... если не найдётся тот , кто сможет "вложить ума" , то Хвича так и останется до старости в подающих надежду.
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zigbert
1646203707
В чем то Белоус прав, его действия на поле стали более предсказуемы. Объяснением этому могут быть только травмы от которых он не может избавится.
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