Белоус: «Почему потускнел Хвича? Его раскусили!»

Бывший генеральный директор «Москвы», футбольный агент Юрий Белоус согласен, что полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия регрессирует. У Белоуса есть объяснение.

– В качестве товара на экспорт Хвича с каждым матчем теряет привлекательность.

– Почему он потускнел?

– Раскусили! Вся лига уже изучила его манеру игры. Знают: если мяч под левой ногой, Хвича ускорится, резко уйдет вправо и пробьет по воротам. К этому привыкли – и за счет подстраховки спокойно с ним справляются. Он не прогрессирует, стал слишком предсказуемым. Вот почему Леонид Слуцкий все чаще меняет его во втором тайме.

Летом грузином интересовались в топ-5 европейских чемпионатов.

21-летний игрок стоит 16 миллионов евро.

В сезоне РПЛ у Кварацхелии 16 матчей, гол, 3 ассиста.

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